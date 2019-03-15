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Новый полк С-400 заступил на боевое дежурство под Калининградом 

RT на русском + ещё 8 48 минут назад
Фото: mil.ru
Новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.
Как отмечается, выход расчётов на первое боевое дежурство предваряла торжественная церемония.
«После торжественного ритуала зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» были развёрнуты на позициях и приступили к охране воздушного пространства Калининградской области», — говорится в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе.
В мероприятии приняли участие представители командования Балтфлота, соединения ПВО, военнослужащие полка.
Очередной полковой комплект ЗРК поступил на Балтийский флот в рамках гособоронзаказа.
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