Военный летчик рассказал об особенностях Ту-22М3

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры полета двух дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС над нейтральными водами акватории Черного моря.

Как сообщили в Минобороны, экипажи преодолели около 4,5 тысячи километров и находились в воздухе более пяти часов.

Отмечается, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана. Они выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, добавили в ведомстве.

Ту-22М3 — дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Принят на вооружение в 1989 году.

Заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов рассказал в эфире радио Sputnik об особенностях самолета.