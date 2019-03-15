Военный летчик рассказал об особенностях Ту-22М3 

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры полета двух дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС над нейтральными водами акватории Черного моря.
Как сообщили в Минобороны, экипажи преодолели около 4,5 тысячи километров и находились в воздухе более пяти часов.
Отмечается, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана. Они выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, добавили в ведомстве.
Ту-22М3 — дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Принят на вооружение в 1989 году.
Заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов рассказал в эфире радио Sputnik об особенностях самолета.
"Это самолеты, которые способны оставаться в полете десятки часов. В свое время эти самолеты имели систему дозаправки в воздухе, но по договоренности с США эту систему сняли, модернизированные машины более качественно используют имеющееся на борту топливо. Изменяемая геометрия крыла позволяет дополнять подъемную силу, изменять ее и получать лучшие летные качества. Модернизационный потенциал самолета, несмотря на то, что он эксплуатируется давно, достаточно высок. И если его использовать по назначению, то возможен широкий диапазон боевых средств поражения — и ракеты, и большая номенклатура бомб. А дальние полеты для него — это тренировка экипажей, это показывает еще одну сторону его возможностей. У нас есть целые дивизии, которые вооружены этим самолетом. Пока увеличивать парк воздушных судов такого класса, наверное, нет необходимости. Он рассчитан на использование в боевой обстановке. А сегодня мирное небо над головой, и я думаю, что оно еще долго будет таким — это желание не только всех военных, но и всех людей на Земле", — сказал Владимир Попов.