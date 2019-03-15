ЗРК «Оса» и «Тункугска» поразили цели в Азовском море

Зенитные ракетные комплексы "Оса" и "Тунгуска" поразили одиночные и групповые воздушные цели на побережье Азовского моря. Стрельбы из ЗРК также велись по наземной бронетехнике и морским мишеням, имитировавшим надводные корабли противника.

"При выполнении огневых задач применяются ракеты-мишени, имитирующие беспилотные и пилотируемые летательные аппараты на высотах до семи километров, тактические авиационные и зенитные ракеты, а также зависающие вертолеты", — говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа.

По словам военных, на полигоне "Ейский" была создана максимально сложная мишенная обстановка. В воздух одновременно запускались до восьми скоростных аэродинамических целей. Причем расчеты зенитных комплексов действовали "вслепую" — информации о количестве и времени пуска мишеней не сообщалось. Всего зенитчиками было отработано более 40 различных задач, обнаружено и уничтожено свыше 30 воздушных целей.

Затем комплексы "Оса" и "Тунгуска" вели огонь по морским мишеням, которые обозначали десантные суда и скоростные катера условного противника. С помощью ракетно-пушечного вооружения "Тунгусок" отражалась наземная атака бронетехники.

Всего учениях были задействованы около 800 военнослужащих, несколько десятков единиц вооружения и военной техники.