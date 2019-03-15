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Опубликованы кадры перехвата ракет над Тель-Авивом 

ТК «Звезда» 1 час назад
Палестинские исламисты, которых Израиль обвинил в обстреле своей территории, опровергли причастность к инциденту.
Опубликованы кадры перехвата ракет над Тель-Авивом. На них видно, как средствами ПРО уничтожается две ракеты в небе над городом.
Израильские военные убеждены, что за обстрелом стоят представители движения ХАМАС. Инцидент произошел в четверг, 14 марта. Сигнал воздушной тревоги прозвучал на юге страны, сигнализируя о возможной атаке со стороны Палестины.
Для перехвата ракет военные задействовали тактическую систему ПРО «Железный купол».
В ответ на действия боевиков, израильские ВВС нанесли удары по их позициям в секторе Газа.
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Армия , Видео , Войска , Оружие , Хамас , Израиль
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