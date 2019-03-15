Опубликованы кадры перехвата ракет над Тель-Авивом

Палестинские исламисты, которых Израиль обвинил в обстреле своей территории, опровергли причастность к инциденту.

Опубликованы кадры перехвата ракет над Тель-Авивом. На них видно, как средствами ПРО уничтожается две ракеты в небе над городом.

Израильские военные убеждены, что за обстрелом стоят представители движения ХАМАС . Инцидент произошел в четверг, 14 марта. Сигнал воздушной тревоги прозвучал на юге страны, сигнализируя о возможной атаке со стороны Палестины.

Для перехвата ракет военные задействовали тактическую систему ПРО «Железный купол».

В ответ на действия боевиков, израильские ВВС нанесли удары по их позициям в секторе Газа.