Пентагон обвинил Россию в «агрессивной модернизации своих вооруженных сил»

"Несмотря на экономические трудности и объем своей экономики, который меньше [аналогичного показателя] штата Техас, Россия стремится вернуть себе статус великой державы. Хотя она и не достигла этой цели, Россия успешно разыгрывает слабую стратегическую карту, агрессивно модернизируя свои вооруженные силы", — утверждается в документе.

Кроме того, полагает Шанахан, РФ "проецирует военную мощь за пределы своих границ", "запугивает соседей, в том числе использует ради своей стратегической выгоды их зависимость от энергоресурсов" и "подрывает суверенные демократические процессы в других странах". И.о. главы Пентагона назвал "наиболее насущной "центральной проблемой" министерства обороны размывание конкурентного преимущества США применительно к Китаю и России". По его версии, "Россия агрессивно разрабатывает и модернизирует комплекс стратегических и нестратегических ядерных вооружений".

"Пентагон проводит модернизацию, чтобы выиграть конкуренцию с Россией и Китаем", — сказал Шанахан.

В четверг Департамент информации и печати МИД России распространил комментарий, в котором говорится, что Вашингтон открыто ведет дело к разрушению экономического, энергетического и военно-технического сотрудничества Москвы с иностранными партнерами. При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подходы вашингтонской администрации на этом направлении во многом продолжают политику предшественников.

"Бюджет США давно ежегодно предусматривает средства для "помощи" другим странам Восточной Европы и постсоветского пространства, в действительности предназначенные для того, чтобы плотнее привязать их к себе", — отметили в МИД.

Как отмечается в комментарии, "в последние годы на волне русофобской кампании в Вашингтоне этому содействию придается вид борьбы с мнимой российской угрозой".