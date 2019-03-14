Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыты потери России из-за аварии с предназначенными для Китая С-400 

Lenta.ru + ещё 1 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», которые должны были быть поставлены в Китай, но были уничтожены после того, как перевозившее их судно попало в шторм, частично не были застрахованы. Об этом в четверг, 14 марта, пишет «Фонтанка».
По данным издания, ответственный за транспортировку ракет «Рособоронэкспорт» в декабре 2017 года заключил с «Независимой страховой группой» (НСГ) договор страхования на 346 миллионов долларов (около 19,9 миллиарда рублей по курсу на тот период). Полис был выдан только на одну партию груза, в то время как на самом деле на борт судна погрузили еще две партии, которые в страховку включены не были — на них были оформлены только коносаменты (выступают одновременно и расписками в получении груза, и товарно-транспортными накладными).
3 января 2018 года судно, перевозившее «Триумфы», попало в шторм в Ла-Манше. В результате находившийся на палубе груз сместился и получил повреждения. Как отмечает «Фонтанка», данный случай признали страховым, однако «Рособоронэкспорту» удалось получить всего 31,7 миллиона рублей страховых выплат — около 0,15 процента от страховой суммы.
Как отмечает издание, столь незначительный размер выплаты говорит о том, что, вероятнее всего, во время шторма были повреждены преимущественно незастрахованные партии груза.
Последние новости
Брилева исключили из Общественного совета при Минобороны Названа новая причина для отказа от доллара Россия закрыла небо для Boeing 737 MAX после катастрофы в Африке
Комментарии
Армия , Оружие , Рособоронэкспорт , Фонтанка.Ру , Китай
Читайте также
Видео
Украина подвела Россию
Наука и техника Статьи
Раскрыты факты о мертвом охраннике Порошенко
Происшествия Украина
Норвежский F-35 запустил «совершенное оружие доминирования»
Армия Оружие
Как Трамп может спасти Венесуэлу от Путина
В мире Латинская Америка
Появились новые данные о состоянии Началовой
Шоу-бизнес
«Публично отрезала ***»: Слава о скандальном фильме о Джексоне
Шоу-бизнес
Юлия Началова в коме
Шоу-бизнес
«Заложена бомба»: угроза жизни нависла над Зеленским
Украина В мире
«****** это де**мо»: Линдси Лохан заговорила по-русски
Шоу-бизнес
В НАТО анонсировали новую помощь Украине
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение