Раскрыты потери России из-за аварии с предназначенными для Китая С-400

Зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», которые должны были быть поставлены в Китай , но были уничтожены после того, как перевозившее их судно попало в шторм, частично не были застрахованы. Об этом в четверг, 14 марта, пишет «Фонтанка»

По данным издания, ответственный за транспортировку ракет «Рособоронэкспорт» в декабре 2017 года заключил с «Независимой страховой группой» (НСГ) договор страхования на 346 миллионов долларов (около 19,9 миллиарда рублей по курсу на тот период). Полис был выдан только на одну партию груза, в то время как на самом деле на борт судна погрузили еще две партии, которые в страховку включены не были — на них были оформлены только коносаменты (выступают одновременно и расписками в получении груза, и товарно-транспортными накладными).

3 января 2018 года судно, перевозившее «Триумфы», попало в шторм в Ла-Манше. В результате находившийся на палубе груз сместился и получил повреждения. Как отмечает «Фонтанка», данный случай признали страховым, однако «Рособоронэкспорту» удалось получить всего 31,7 миллиона рублей страховых выплат — около 0,15 процента от страховой суммы.

Как отмечает издание, столь незначительный размер выплаты говорит о том, что, вероятнее всего, во время шторма были повреждены преимущественно незастрахованные партии груза.