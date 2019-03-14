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Объяснена секретность «Посейдона» 

Lenta.ru + ещё 1 59 минут назад
Фото: Минобороны РФ
До марта 2018 года российский ядерный подводный беспилотник «Посейдон» не был известен широкой публике, поскольку работы по перспективному оружию прикрывались контрразведкой, приводит «Звезда» мнение главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко.
«У нас надежное контрразведывательное прикрытие и система режимно-секретных мер, которая обеспечивает то, что такая информация в принципе не попадает ни в СМИ, ни в руки разведок потенциального противника. В этом плане мы научились сохранять свои секреты», — сказал специалист.
Раскрыта уязвимость «Посейдона»
Он напомнил, что ядерный подводный беспилотник является «оружием возмездия», которое «предназначено, в первую очередь, для ответного удара в случае, если Россия атакована той или иной страной — обладателем ядерного оружия».
В феврале Минобороны представило первое видео полигонных испытаний «Посейдона». Тогда же президент России Владимир Путин сообщил, что носитель беспилотника спустят на воду весной.
В марте 2018 года глава государства подтвердил существование ядерной торпеды. Впервые о разработке такого оружия, первоначально известного как «Статус-6», стало известно в ноябре 2015 года.
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Армия , Оружие
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