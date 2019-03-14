Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ингушетии самоходная гаубица выпала из грузовика 

Р-Спорт + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самоходная артиллерийская установка (САУ) выпала из военного грузовика на федеральной автодороге "Кавказ" в Ингушетии, никто не пострадал, сообщает региональное ГУ МЧС.
Данные о ДТП на 564-м километре трассы "Кавказ" в районе Назрани поступили спасателям в 15 часов в четверг.
"При перевозке военной техники водитель автомобиля "КамАЗ", принадлежащего Министерству обороны, не справился с рулевым управлением, и произошло опрокидывание транспортируемой военной техники САУ "Гаубица", — говорится в сообщении.
По данным МЧС, в пострадавших нет.
"Для ликвидации последствий ДТП от МЧС России привлекались восемь человек и две единицы техники", — уточняет ведомство.
В пресс-службе Южного военного округа подтвердили, что пострадавших в ДТП нет. В ближайшее время технику эвакуируют с проезжей части дороги на выезде из Магаса и доставят в пункт постоянной дислокации.
"По предварительным данным, происшествие произошло в результате ухода военного трала от столкновения с легковым гражданским автомобилем, допустившим опасный маневр в нарушение правил дорожного движения", — говорится в сообщении округа.
Р-Спорт: последние новости
Страны СНГ согласовали дальнейшее развитие объединенной системы ПВО Шойгу рассказал о росте числа высокоточных крылатых ракет за шесть лет В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
Комментарии2
Армия , Происшествия , Министерство обороны , МЧС , Назрань , Республика Ингушетия
Читайте также
Видео
Украина подвела Россию
Наука и техника Статьи
Раскрыты факты о мертвом охраннике Порошенко
Происшествия Украина
Норвежский F-35 запустил «совершенное оружие доминирования»
Армия Оружие
Как Трамп может спасти Венесуэлу от Путина
В мире Латинская Америка
Появились новые данные о состоянии Началовой
Шоу-бизнес
«Публично отрезала ***»: Слава о скандальном фильме о Джексоне
Шоу-бизнес
Юлия Началова в коме
Шоу-бизнес
«Заложена бомба»: угроза жизни нависла над Зеленским
Украина В мире
«****** это де**мо»: Линдси Лохан заговорила по-русски
Шоу-бизнес
В НАТО анонсировали новую помощь Украине
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение