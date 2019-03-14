В Ингушетии самоходная гаубица выпала из грузовика

Самоходная артиллерийская установка (САУ) выпала из военного грузовика на федеральной автодороге "Кавказ" в Ингушетии , никто не пострадал, сообщает региональное ГУ МЧС

Данные о ДТП на 564-м километре трассы "Кавказ" в районе Назрани поступили спасателям в 15 часов в четверг.

"При перевозке военной техники водитель автомобиля "КамАЗ", принадлежащего Министерству обороны, не справился с рулевым управлением, и произошло опрокидывание транспортируемой военной техники САУ "Гаубица", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в пострадавших нет.

"Для ликвидации последствий ДТП от МЧС России привлекались восемь человек и две единицы техники", — уточняет ведомство.

В пресс-службе Южного военного округа подтвердили, что пострадавших в ДТП нет. В ближайшее время технику эвакуируют с проезжей части дороги на выезде из Магаса и доставят в пункт постоянной дислокации.