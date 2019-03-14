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Норвежский F-35 запустил «совершенное оружие доминирования» 

Lenta.ru 1 час назад
332-я эскадрилья Королевский ВВС Норвегии с истребителя пятого поколения F-35A Lightning II провела первые практические пуски ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile). Соответствующее видео на YouTube опубликовали Вооруженные силы страны.
Испытания прошли в начале марте на полигоне Халтен северо-западнее авиабазы Орланд (Норвегия).
Defence Blog, называя AIM-120 AMRAAM «самым совершенным в мире оружием доминирования в воздухе», отмечает, что возможности ракеты были продемонстрированы в более 4,2 тысячи испытательных пусках, а оружие приобрели 35 стран.
В декабре 2018 года истребитель 56-го истребительного крыла ВВС США F-35A Lightning II на авиабазе Люк (Аризона) показал фигуры высшего пилотажа.
В настоящее время Норвегия профинансировала покупку 40 из 52 единиц F-35 Lightning II. Первые истребители прибыли в страну в ноябре 2017 года. Требования к F-35 Lightning II норвежскими военными были сформулированы в ноябре 2008 года.
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Армия , Видео , Оружие , Норвегия
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