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В НАТО анонсировали новую помощь Украине 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 39 минут назад
НАТО готовит проекты помощи Украине по кибернетической безопасности и ликвидации радиоактивных отходов, следует из ежегодного доклада генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.
В документе указывается, что Североатлантический альянс «изучает возможности запуска проектов помощи Украине по кибернетической безопасности и в сфере ликвидации радиоактивных отходов», передает ТАСС.
Кроме того, разрабатывается проект помощи Киеву по безопасному складированию боеприпасов; соответствующий запрос был направлен «после серии взрывов на военных складах».
В докладе также указывается, что «суверенная, независимая и стабильная Украина, твердо приверженная правам человека и верховенству права играет ключевую роль для евроатлантической безопасности».
При этом Столтенберг на пресс-конференции, посвященной презентации годового отчета работы альянса, заявил, что Украина и Грузия не приглашены на встречу министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдет в Вашингтон 3 апреля.
«Это будет очень короткая встреча с участие 29 союзников НАТО в честь 70-летия альянса», — добавил он.
Ранее экс-госсекретарь США Олбрайт призвала НАТО не закрывать двери для новых членов.
До этого Столтенберг заявил, что расширение Североатлантического альянса на восток не должно расцениваться как провокация против России.
Он также заявлял, затрагивая вопрос о возможных новых членах НАТО, что организация считает Украину важным партнером и будет помогать ей в процессе вступления в альянс.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему расширение на восток не спасет НАТО от развала.
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Армия , Видео , В мире , Украина , Йенс Столтенберг , НАТО , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
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