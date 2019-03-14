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Создатели С-400 запатентовали беспилотный перехватчик 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Роспатент
Федеральная служба по интеллектуальной собственности опубликовала патент на беспилотный летательный аппарат-перехватчик. Авторскими правами на разработку обладает концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".
Компактный дрон-перехватчик по заказу "Алмаз-Антея" создало студенческое КБ Московского авиационного института. 23-килограммовый аппарат с трехметровым крылом построен по аэродинамической схеме "утка", вооружен автоматическим карабином 12 калибра и способен провести в воздухе до 40 минут.
— Основная цель разработчиков "обычного" беспилотника — добиться качества полета. У нас была задача поднять в небо аппарат с оружием, обеспечив максимальную стабильность его работы и высокую точность поражения цели. Схема "Утка" позволила сосредоточить приложение сил от стрельбы близко к центру масс БЛА. Для старта ему не требуется взлетно-посадочная полоса или катапульта — аппарат может взлетать с любой поверхности без дополнительной подготовки, — рассказал Defence.ru руководитель СКБ МАИ Игорь Трифонов.
По словам разработчиков, дрон-перехватчик сочетает преимущества самолета и коптера. Управляет им оператор, получающий данные от бортовых телекамер обнаружения, наведения и прицеливания. Под фюзеляжем закреплен гладкоствольный карабин 12 калибра "Вепрь Молот" с электронным спуском и магазином на 10 патронов.
— Разработка прошла полный цикл испытаний, включая оценку управляемости и точности стрельбы, и передана заказчику, — сообщил Трифонов.
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" — ведущий российский разработчик средств противовоздушной обороны наземного и морского базирования, радаров обнаружения воздушных и наземных целей, артиллерийской разведки. Среди продукции концерна зенитные комплексы большой дальности С-300, С-400, С-500, самоходные системы ПВО семейств "Бук" и "Тор".
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Армия , Оружие , Игорь Трифонов , Роспатент , Алмаз-Антей , МАИ
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