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Систему ПВО стран СНГ адаптируют под новые задачи 

ТК «Звезда» + ещё 14 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Пути адаптации объединенной системы противовоздушной обороны к решению задач воздушно-космической обороны одобрил комитет начальников штабов государств Содружества.
Развитие объединенной системы противовоздушной обороны согласовали начальники штабов вооруженных сил государств-участников Содружества независимых государств. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.
«Одобрены концептуальные основы развития военного сотрудничества до 2025 года, согласованы пути адаптации объединенной системы ПВО к решению задач воздушно-космической обороны, а также намечены совместные мероприятия на следующий год», — заявил Герасимов.
Он отметил деловой и конструктивный настрой, в котором прошло заседании Комитета. Начальники штабов стран СНГ обменялись мнениями по складывающейся военно-политической обстановке в мире и проанализировали вызовы и угрозы безопасности государств Содружества.
По словам Герасимова, участникам заседания также удалось обобщить опыт постконфликтного урегулирования в Сирийской Арабской Республике.
В работе комитета начальников штабов приняли участие делегации генеральных штабов вооруженных сил Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.
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