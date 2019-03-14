Порошенко делает ставку на армию, а она разбегается

Украинские парламентарии в эфире НСН заявили, что патриотизм национальной армии не более, чем фантазии Петра Порошенко. Депутат Верховной Рады Андрей Билецкий заявил о потерях украинской армии в тысячу человек после заключения второго минского соглашения.

«Это именно убитых, не считая погибших в результате ранений, инсультов, самоубийств. Наши потери — это космические цифры для современных войн», — отметил парламентарий.

Также Билецкий обвинил украинские власти в том, что они мало делают для урегулирования гражданского конфликта.

«Власти лучше виртуальными рассказами о своих достижениях перебивать эту тему, чем объяснять, почему на пятый год войны не продвинулись никуда, хотя бы в вопросе освобождения Донбасс», — акцентировал свое внимание на проблеме депутат.

Бывший депутат Верховной рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в беседе с НСН отметил, что Петр Порошенко тем не менее делает ставку именно на армию.

«Именно на успехах армии строится вся предвыборная кампания действующего президента Украины Петра Порошенко. Поэтому, об армии хорошо — или никак», — отметил экс-парламентарий.

К слову, сам Порошенко объявил о росте патриотизма в рядах ВСУ. ПО его словам, в 2014 году такого уровня страна «и близко не имела» в 2014 году.

Армия, по мнению главы государства, отреагировала таким образом на заботу о себе властей страны, поскольку «когда государство защищает своих воинов, тогда и воины будут способны защитить государство».

А вот экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что Порошенко выдает желаемое за действительное.

«Сейчас отлавливают призывников. В Черкасской области 20 тысяч призывников в бегах, потом 13 тысяч, в этом году уже 20 тысяч. На Западной Украине, где, казалось бы, самая патриотичная часть населения, они бегут не только в сторону Польши и Европы, но и России. У них нет желания служить и умирать за Порошенко, потому что люди чувствуют, что война несправедливая, поэтому детей стараются максимально убрать на заработки в другие страны, а если они находятся дома, то возросло количество взяток. То, что на Западной Украине зашкаливает патриотизм — надо очень много выпить, чтобы прийти к таким выводам», — заключил в эфире НСН Олейник.

Но Порошенко упорно гнет свою линию, прославляя армию страны. Он называет ее самой боеспособной в Европе. По версии пока еще действующего президента Украины, именно украинские военнослужащие она сдерживают российские орды, которые мечтают покорить все страны от Киева до Лиссабона.

А на заседании совета регионального развития Житомирской области Порошенко пообещал, что Украина повысит гарантии безопасности своим гражданам, если создаст высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, которое будет способно поражать цели далеко в тылу противника.