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Японию возмутили российские учения на Курилах 

Lenta.ru + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Япония направила российским властям протест в связи с военными учениями на Курильских островах. Об этом сообщает ТАСС.
«Учения, как было заявлено, ведут к укреплению российских войск на северных территориях [японское название Южных Курил]. Это не соответствует позиции нашей страны в отношении этих островов и неприемлемо», — сказал представитель МИД Японии.
На островах Кунашир и Итуруп во вторник, 12 марта, начались учения, в которых участвуют 500 военных и 70 единиц техники. Отмечается, что они отрабатывают противодействие высадке условного противника. Начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) Александр Гордеев рассказал ТАСС, что в учениях также участвовали мотострелковые подразделения ВВО.
Мотострелки, прикрываемые танками Т-72Б и БМП-2, прорвали оборону условного противника и заняли выгодные позиции с целью нанести максимальный ущерб и лишить возможности осуществлять маневры. Огневую поддержку подразделениям оказали гранатометчики и расчеты 120-миллиметровых минометов комплекса «Сани», уточнил Гордеев.
Токио не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над Курильскими островами: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.
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Комментарии1
Армия , Азия , В мире , Александр Гордеев , МИД , ИТАР-ТАСС , Япония
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