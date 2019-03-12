«Русские витязи» отработали уничтожение воздушных целей 

Авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи» произвела пуски управляемых ракет класса «воздух — воздух» в рамках тренировки по уничтожению воздушных целей.
«Экипажи эскадрильи авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи» Воздушно-космических сил отработали практические пуски управляемых ракет класса «воздух — воздух», уничтожив авиационные мишени на полигоне Ладога», — приводит ТАСС сообщение Минобороны.
Стрельба по мишеням проводилась днём и ночью на высотах более 8 километров.
Всего в полётах было задействовано бо Ранее телеканал «Звезда» сообщил, что пилоты группы «Русские витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа. В «Русских витязях» опровергли эти данные.