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«Русские витязи» отработали уничтожение воздушных целей 

RT на русском + ещё 1 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи» произвела пуски управляемых ракет класса «воздух — воздух» в рамках тренировки по уничтожению воздушных целей.
«Экипажи эскадрильи авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи» Воздушно-космических сил отработали практические пуски управляемых ракет класса «воздух — воздух», уничтожив авиационные мишени на полигоне Ладога», — приводит ТАСС сообщение Минобороны.
Стрельба по мишеням проводилась днём и ночью на высотах более 8 километров.
Всего в полётах было задействовано бо Ранее телеканал «Звезда» сообщил, что пилоты группы «Русские витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа. В «Русских витязях» опровергли эти данные.
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Армия , Оружие , Министерство обороны , ТК "Звезда" , ИТАР-ТАСС
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