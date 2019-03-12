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Раскрыты сроки первого пуска «Циркона» с корабля 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российскую гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон» с боевого корабля впервые запустят в конце 2019 года, сообщил ТАСС источник в в оборонно-промышленном комплексе.
«В конце текущего года планируется начать испытания ракеты с морского носителя — головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков", входящего в состав Северного флота», — сказал собеседник.
По его словам, ранее испытания оружия проводились только с берегового стенда.
В марте сообщалось, что в случае глобальной войны между Россией и НАТО крылатые ракеты «Циркон» затруднят коммуникацию между странами альянса.
Ранее в феврале военный обозреватель Владислав Шурыгин заявил, что перехватить «Циркон» можно только с вероятностью 0,1.
В то же время доктор военных наук капитан I ранга Константин Сивков заявил, что использование российских кораблей с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» для уничтожения «центров принятия решений» на территории США является «полнейшей глупостью».
Таким образом Сивков прокомментировал заявление контр-адмирала в отставке, Героя России, кандидата технических наук Всеволода Хмырова о том, что российские корабли в Западной Атлантике и восточной части Тихого океана способны ударить «по центрам принятия решений [о запуске американских ракет с европейских установок], размещенным на территории Северной Америки», ракетами «Циркон».
20 февраля президент России Владимир Путин раскрыл характеристики данной гиперзвуковой ракеты, «способной поражать как морские, так и наземные цели».
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Армия , Оружие , Всеволод Хмыров , Владислав Шурыгин , Константин Сивков , Владимир Путин , НАТО , ИТАР-ТАСС
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