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Поставленные из Лаоса танки Т-34 покрасили 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В ремонтно-восстановительном батальоне Кантемировской дивизии завершили техническое обслуживание 30 танков Т-34-85, вернувшихся из Лаоса, рассказали в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).
На завершающей стадии работ военнослужащими была выполнена покраска корпусов и нанесение красных звезд и бортовых номеров, сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что в рамках техобслуживания на машинах заменили антифриз и провели диагностику всех систем.
Танки были переданы Лаосом в январе 2019 года. Техника поступила в Наро-Фоминск в 4-ю гвардейскую Кантемировскую дивизию, где из танков сформировали отдельный батальон.
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Армия , Оружие , Интерфакс , Лаос
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