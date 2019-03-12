В Сербии исключили возможность вступления в НАТО

Сербия намерена твёрдо придерживаться политики нейтралитета и никогда не вступит в НАТО . Об этом заявил министр по инновациям и технологическому развитию страны Ненад Попович.

В ходе заседания рабочей группы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России он указал на то, что «некоторые страны здесь на Балканах рвутся стать членами НАТО».

«Но Сербия жёстко остаётся на позиции военного нейтралитета — Сербия никогда не будет членом НАТО. И 99% граждан Республики Сербия явно выражают эту позицию, мы придерживаемся военного нейтралитета», — цитирует РИА Новости министра.

Агентство указывает, что мероприятие состоялось в формате видеомоста Москва — Белград и было посвящено 20-летию со дня военной интервенции НАТО в Югославию.