В Сербии исключили возможность вступления в НАТО 

Сербия намерена твёрдо придерживаться политики нейтралитета и никогда не вступит в НАТО. Об этом заявил министр по инновациям и технологическому развитию страны Ненад Попович.
В ходе заседания рабочей группы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России он указал на то, что «некоторые страны здесь на Балканах рвутся стать членами НАТО».
«Но Сербия жёстко остаётся на позиции военного нейтралитета — Сербия никогда не будет членом НАТО. И 99% граждан Республики Сербия явно выражают эту позицию, мы придерживаемся военного нейтралитета», — цитирует РИА Новости министра.
Агентство указывает, что мероприятие состоялось в формате видеомоста Москва — Белград и было посвящено 20-летию со дня военной интервенции НАТО в Югославию.
Осенью 2018 года сербский лидер Александр Вучич во время общения с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Сербия не собирается становиться частью НАТО.