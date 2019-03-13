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NBC: Россия готовится к войне с НАТО, считает разведка Эстонии 

Газета.ру + ещё 1 7 минут назад
Фото: EPA
Эстонская служба внешней разведки убеждена, что в 2019 году Россия попытается вмешаться в выборы в Европейский парламент, продолжит «операции влияния» против Запада и подготовку к потенциальному вооруженному конфликту с НАТО, передает телеканал NBC News, который первым ознакомился с 70-страничным докладом, где ежегодно проводится оценка угроз.
«Российские вооруженные силы готовятся к возможной войне на обширном фронте», — говорится в докладе.
После анализа последних военных учений России авторы доклада пришли к выводу, что «российские вооруженные силы последовательно готовятся к широкомасштабному военному конфликту с НАТО».
Эстонская разведка также указывает на военную активность России. По их наблюдениям, в прошлом году Россия расширила военное присутствие вдоль западной границы, разместив семь новых полков в менее чем в 50 км от границы.
В докладе отмечается, что при эскалации кризиса, скорее всего, Россия сначала нападет на страны Балтии. В конфликте между Россией и НАТО Москва попытается провести атаки в Западной Европе, говорится в докладе.
Россия также попытается повлиять на исход майских выборов в Европарламент, внимание будет уделяться крупным государствам: Германии, Франции, Италии. Россия попытается вмешаться в выборы, чтобы получить как можно больше мест для «пророссийских или политических сил евроскептиков», cчитает глава внешней разведки Эстонии Микк Марран.
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Комментарии
Армия , В мире , Европарламент , НАТО , телеканал NBC , Эстония
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