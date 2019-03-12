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Россию назвали «проигравшей военной сверхдержавой» 

Lenta.ru 27 минут назад
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Активное внедрение современной Россией средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) объясняется использованием оставшегося после распада Советского Союза технологического задела, потенциал которого в ближайшее время исчерпается, полагает аналитик Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен.
Эксперт считает, что интенсивное использование Москвой в течение последнего десятилетия недорогих и доступных решений, актуальных во времена холодной войны, объясняется неспособностью «идти в ногу с развитием военных технологий Запада».
«Вероятнее всего, Россия будет продолжать следовать тем же путем, но вовсе не такими же темпами, как в последние десять лет. Они работают не только над тем, как заглушить электронику, но и над тем, как ее уничтожить. Радиоэлектронная борьба является средством, позволяющим русским устранять недостатки традиционных вооружений. Таким образом они продолжают стремиться стать военной сверхдержавой, но с позиции проигравшего», — отмечает Кьеллен.
В июне 2018 года аналитик Самуэль Бендетт из американского Центра военно-морского анализа (США) заявил, что российские технологии РЭБ опережают американские и представляют особую угрозу для США и сил НАТО в Европе.
Тогда же президент Академии геополитических проблем (АПН), доктор военных наук Константин Сивков отметил, что вывод из строя информационной радиоэлектронной инфраструктуры американской военной техники «нивелирует ее боевые качества».
В январе того же года американский журнал The National Interest отметил, что использование для уничтожения вражеских групп ударных мини-дронов средств РЭБ выгоднее, чем применение более дорогих ракет класса «воздух — воздух».
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Армия , Войска , Оружие , Константин Сивков , Академия геополитических проблем , НАТО , The National Interest , Москва
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