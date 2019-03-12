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ВС России начали разработку суверенного интернета 

RT на русском + ещё 2 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Вооружённых силах России приступили к созданию суверенного интернета. Отмечается, что закрытая система обмена информацией получит название Мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС).
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на оборонное ведомство.
По данным издания, работы по созданию системы завершатся через два года.
«У МТСС появится собственный поисковик, а для её независимого функционирования военные проложат волоконно-оптический кабель через Арктику», — указано в тексте.
Кроме того сообщается, что сеть, в частности, не будет иметь точек обмена трафиком, связывающих её со всемирной паутиной, информация будет храниться на серверах Министерства обороны России.
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Армия , Войска , Интернет , Министерство обороны
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