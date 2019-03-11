Шойгу отчитался о перевооружении российской армии

За последние шесть лет Вооруженные силы России получили более тысячи самолетов и вертолетов, около четырех тысяч танков и других бронированных машин, а также три стратегических подводных крейсера, семь подлодок и 161 надводный корабль. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне в понедельник, 11 марта, передает «Интерфакс».

По его словам, за это время, в частности, были перевооружены 13 авиационных полков на истребители Су-35С и Су-30СМ, перехватчики МиГ-31БМ, а также бомбардировщики Су-34, а три бригады армейской авиации и шесть вертолетных полков — на вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 «Ночной охотник». Также Воздушно-космические силы получили 57 космических аппаратов.

Кроме того, российская армия приняла на вооружение 3712 новых и модернизированных танков и других бронированных машин.

Военно-морскому флоту страны было передано 108 баллистических ракет.