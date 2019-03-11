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Популярность российского оружия объяснили в Госдуме 

News.ru 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Россия имеет лидирующие позиции на мировом рынке вооружений благодаря низкой цене и высокому качеству продукции, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его словам, серьёзный интерес к российскому оружию проявляют многие страны, в особенности — государства африканского континента, а также Индия, Пакистан, Алжир и другие.
Он также напомнил, что в Индии совместно с российскими предприятиями был запущен завод по производству автоматов Калашникова.
«Эффективность, качество, цена. Это три основных составляющих. В этих компонентах мы выигрываем не только у американцев, но и у других. За рынок, конечно, идёт борьба, но мы удерживаем лидирующее положение достаточно уверенно», — цитирует Швыткина «ФАН».
Депутат отметил, что интерес к российскому вооружению со стороны зарубежных партнёров растёт в том числе в результате его успешного применения в различных конфликтах, в том числе — в Сирии.
Ранее, как сообщал News.ru, США, Россия, Китай, Франция и Германия были названы крупнейшими экспортёрами в сфере мировой торговли вооружениями. Такие данные в своём докладе обнародовал Стокгольмский институт исследований проблем мира.
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Армия , Оружие , Госдума , Алжир , Индия , Пакистан
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