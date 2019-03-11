Популярность российского оружия объяснили в Госдуме

Пакистан, Россия имеет лидирующие позиции на мировом рынке вооружений благодаря низкой цене и высокому качеству продукции, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его словам, серьёзный интерес к российскому оружию проявляют многие страны, в особенности — государства африканского континента, а также Индия Алжир и другие.

Он также напомнил, что в Индии совместно с российскими предприятиями был запущен завод по производству автоматов Калашникова.

«Эффективность, качество, цена. Это три основных составляющих. В этих компонентах мы выигрываем не только у американцев, но и у других. За рынок, конечно, идёт борьба, но мы удерживаем лидирующее положение достаточно уверенно», — цитирует Швыткина «ФАН».

Депутат отметил, что интерес к российскому вооружению со стороны зарубежных партнёров растёт в том числе в результате его успешного применения в различных конфликтах, в том числе — в Сирии.

Ранее, как сообщал News.ru, США, Россия, Китай, Франция и Германия были названы крупнейшими экспортёрами в сфере мировой торговли вооружениями. Такие данные в своём докладе обнародовал Стокгольмский институт исследований проблем мира.