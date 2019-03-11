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Минобороны начнёт боевые стрельбы за пределами России 

News.ru + ещё 1 47 минут назад
Фото: MOD Russia/Global Look Press
Армия России проведёт учения с боевыми стрельбами ракетных комплексов «Искандер-М», «Бал», «Бастион», реактивных систем залпового огня (РЗСО) и ствольной артиллерии. Манёвры пройдут на территории Южного военного округа (ЮВО).
В лагерных сборах примут участие свыше 200 подразделений. Тренировки пройдут на 20 полигонах в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Северного Кавказа, Крыму, а также за пределами РФ — на военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии, пишет «Интерфакс-АВН».
«Всего к лагерным сборам подразделений ракетных войск и артиллерии ЮВО привлечено более 10 тыс. артиллеристов и около 3 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники, в том числе комплексы беспилотной авиации», — говорится в сообщении.
Ранее News.ru сообщал, что корабли Черноморского флота РФ и Военно-морских сил Турции провели совместные учения. В ходе манёвров они отработали провод отряда кораблей в зоне возможной минной опасности.
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Армия , Оружие , Министерство обороны
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