Минобороны начнёт боевые стрельбы за пределами России

Армия России проведёт учения с боевыми стрельбами ракетных комплексов «Искандер-М», «Бал», «Бастион», реактивных систем залпового огня (РЗСО) и ствольной артиллерии. Манёвры пройдут на территории Южного военного округа (ЮВО).

В лагерных сборах примут участие свыше 200 подразделений. Тренировки пройдут на 20 полигонах в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Северного Кавказа, Крыму, а также за пределами РФ — на военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии, пишет «Интерфакс-АВН».

«Всего к лагерным сборам подразделений ракетных войск и артиллерии ЮВО привлечено более 10 тыс. артиллеристов и около 3 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники, в том числе комплексы беспилотной авиации», — говорится в сообщении.

Ранее News.ru сообщал, что корабли Черноморского флота РФ и Военно-морских сил Турции провели совместные учения. В ходе манёвров они отработали провод отряда кораблей в зоне возможной минной опасности.