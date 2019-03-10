Новый мишенный комплекс «Адъютант» создали в России

Минобороны РФ сообщили о создании высокомобильного мишенного комплекса «Адъютант» способного имитировать крылатые цели и беспилотники.

«Для обеспечения мероприятий боевой подготовки подразделений войсковой ПВО и проведения государственных испытаний разрабатываемого вооружения разработан высокомобильный универсальный мишенно-тренировочный комплекс "Адъютант"», — говорится в сообщении.

Планируется, что испытания комплекса начнутся в апреле и завершатся до конца 2019 года.