Новый мишенный комплекс «Адъютант» создали в России 

В Минобороны РФ сообщили о создании высокомобильного мишенного комплекса «Адъютант» способного имитировать крылатые цели и беспилотники.
«Для обеспечения мероприятий боевой подготовки подразделений войсковой ПВО и проведения государственных испытаний разрабатываемого вооружения разработан высокомобильный универсальный мишенно-тренировочный комплекс "Адъютант"», — говорится в сообщении.
Планируется, что испытания комплекса начнутся в апреле и завершатся до конца 2019 года.
Как ранее писал News.ru, президент Украины Пётр Порошенко заявил, что страна готова приступить к созданию мощных ракетных установок, чтобы бороться с «российской агрессией». Об этом он рассказал во время своего выступления на заседании Совета национальной безопасности и обороны.