Трамп шокировал союзников, решив в пять раз повысить плату за размещение войск США

Президент США Дональд Трамп предложил брать с союзников дополнительную плату. Страны, на территории которых размещаются американские войска, по мнению политика, должны оплачивать полную стоимость пребывания плюс ещё половину от нее.

«Трамп озвучил в частных беседах со своими помощниками, что союзники, принимающие американские силы, платят недостаточно. Он разработал формулу «цена+50%», — цитирует источников газета The Washington Post (WP). Применение формулы может привести к тому, что союзникам придется платить США в пять раз больше, чем сейчас.

Информация о том, что формула может стать мировым стандартом, особенно потрясла Германию, Японию и Южную Корею, передает WP. В этих странах находятся тысячи американских военнослужащих.

Представитель американского Совета национальной безопасности Гарретт Маркиз, подчеркнул, что администрация Трампа «стремится заключить выгодную сделку для американского народа», однако от озвучивания конкретных идей отказывается. По словам источника WP, эта формула пока не является формальным предложением, но служит вариантом «максимального выставления счетов» для союзников.

Ранее президент США заявил, что союзники наживаются на военных операциях, которые проводят американцы. Эти операции планируется прекратить. Как напоминает RT, по сообщениям СМИ Трамп планирует запросить 750 млрд долларов у американского конгресса на военные цели в 2020 финансовом году.