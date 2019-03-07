Минобороны получило семь новых боевых вертолетов

"На предприятии "Роствертол" (входит в "Вертолеты России") завершена процедура приема-передачи представителям Минобороны семи новых боевых вертолетов. Министерству обороны переданы два транспортно-боевых Ми-35М, два учебно-боевых Ми-28УБ и три Ми-28Н "Ночной охотник", — сказали в холдинге.

Генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский заявил, что обеспечение обороноспособности нашей страны является одним из ключевых приоритетов холдинга. "Мы не перестаем трудиться над улучшением летно-технических характеристик боевых вертолетов и обеспечением их приемлемой конечной стоимости, как за счет сокращения собственных издержек, так и за счет работы с комплектаторами", — отметил он.

Ранее в этом году оборонному ведомству были переданы четыре вертолета Ми-35М и два учебно-боевых Ми-28УБ. Таким образом, с начала года ВКС РФ передано 13 новых вертолетов производства "Роствертола".

Транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанковой техники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск. Он оснащен современным высокоточным оружием и способен выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях. Одной из наиболее важных особенностей Ми-35М является возможность перевозки людей и военного снаряжения внутри грузовой кабины.

Ударный вертолет Ми-28Н способен выполнять боевые задачи в любое время суток. Он предназначен для огневой поддержки передовых частей сухопутных войск, мотострелковых и танковых подразделений, а также уничтожения воздушных целей. Он обладает усиленной бронезащитой, отличается повышенной боевой живучестью, оснащен современным высокоточным комплексом управляемого и неуправляемого ракетного вооружения и мощной пушечной установкой.

Учебно-боевые Ми-28УБ оборудованы двойной системой управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. За счет этого достигается возможность обучения военных летчиков и курсантов, которым необходима практика налета на "Ночных охотниках". На вертолете установлен пульт имитации отказов, который позволяет смоделировать для обучаемого летчика отказ оборудования в полете и улучшить натренированность обучаемого в кризисной ситуации. Еще одной важной особенностью новой модификации вертолета является наличие бортовой радиолокационной станции, которая существенно облегчает решение боевых и навигационных задач. Ми-28УБ оснащен модернизированным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Применение данного комплекса позволяет эффективно осуществлять поиск, обнаружение, распознавание и поражение наземных и воздушных целей.