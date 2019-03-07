Минобороны согласовало серийные поставки Ми-28НМ в войска 

Минобороны РФ и "Вертолеты России" согласовали цену на вертолеты Ми-28НМ, серийный контракт будет заключён, заявил замглавы военного ведомства Алексей Криворучко.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Минобороны отказалось от закупок Ми-28НМ из-за его высокой цены
"Сегодня мы пришли к соглашению с "Вертолетами России". Контракт будет заключён, мы достигли полного взаимопонимания по цене, готовимся, начинаем работу", — заявил Криворучко журналистам в четверг на "Роствертоле".
"Будет заключён большой контракт как по Ми-28, так и по Ка-52", — сказал замминистра.
Он заявил, что в настоящее время обсуждается объём первого контракта на Ми-28НМ — 6 или 18 машин.
Криворучко заявил, что работы по совершенствованию вертолета будут продолжаться: облик и комплектация могут еще измениться.
В свою очередь глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский заявил, что доводы военных о цене на Ми-28НМ услышаны.
"Машина Ми-28НМ подверглась значительным и серьезным улучшениям, в том числе летно-технических характеристик. Исходя из этого, мы совместно с кооперацией провели работу, получили первый результат, а именно, в первую очередь, виденье кооперации по вопросам ценообразования Заказчик нас поправил в этом направлении, мы достигли консенсуса в этой работе", — сказал Богинский.