Минобороны согласовало серийные поставки Ми-28НМ в войска

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Минобороны отказалось от закупок Ми-28НМ из-за его высокой цены

"Сегодня мы пришли к соглашению с "Вертолетами России". Контракт будет заключён, мы достигли полного взаимопонимания по цене, готовимся, начинаем работу", — заявил Криворучко журналистам в четверг на "Роствертоле".

"Будет заключён большой контракт как по Ми-28, так и по Ка-52", — сказал замминистра.

Он заявил, что в настоящее время обсуждается объём первого контракта на Ми-28НМ — 6 или 18 машин.

Криворучко заявил, что работы по совершенствованию вертолета будут продолжаться: облик и комплектация могут еще измениться.