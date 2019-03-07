«Мир готовится к войне». Су-27 перехватил самолет-разведчик США

«Мир готовится к войне». Су-27 перехватил американский самолёт-разведчик

Эксперты объяснили НСН, почему шпионаж даже без нарушения границ — плохой знак для России

Российский истребитель Су-27 осуществил перехват американского самолёта-разведчика RC-135 над Балтийским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что экипаж российского судна подошёл к самолёту на безопасное расстояние, идентифицировал его и заставил удалиться от российских границ. После этого истребитель благополучно вернулся на базу.

Инцидент стал уже третьим по счёту на прошедшей неделе. Границы воздушного пространства ни разу нарушены не были, однако, ничего хорошего в этом нет, заявил ранее в эфире НСН бывший военный лётчик, майор ВКС РФ в отставке Виталий Соколовский . В мае прошлого года было зафиксировано как минимум девять иностранных летательных аппаратов у границ России. В течение недели они вели разведку. Собеседник НСН сравнил ситуацию с преддверием начала Великой Отечественной войны.

«Сами по себе разведывательные самолёты, которые кружат у наших границ, это уже ненормально. Хоть один, хоть пятьдесят. Сразу хочется задать вопрос, что они разведывают и для чего? А если вспомнить Великую Отечественную войну, то где-то в 1938 году немецкие самолёты периодически летали вдоль наших границ, залетали за них, мотивируя это тем, что потерялись. А в итоге через три года началась война», — напомнил Соколовский.

Аналогичного мнения придерживается и член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков . Он пошёл дальше и предупредил в эфире НСН — мир готовится к большой войне.

«Просто ведётся непрерывная разведка нашей границы. Идёт полномасштабная непосредственная подготовка к возможной войне. Наше воздушное пространство и территориальные воды составляют 12 миль, то есть, где-то 22 километра. На дальность система разведки — это где-то до пятисот километров — они могут вести наблюдение нашей территории. А вообще это связано с тем, что мир приближается к войне, большой войне», — заключил Сивков.

Напомним, что накануне было зафиксировано сразу три самолёта-разведчика у границ России в районе Крыма и Калининграда. Всего за прошедший год российским лётчикам пришлось подниматься в небо для готовности номер один более четырёх тысяч раз. Также за это время было обнаружено 980 тысяч иностранных летательных аппаратов, из которых более тысячи оказались разведчиками.