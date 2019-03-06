Три самолета-разведчика засекли у российских границ

Три самолета-разведчика зафиксировали у российских границ — в районе Крыма Калининграда . Об этом сообщает Plane Radar.

Кроме того, два иностранных военных самолета были замечены около границ Калининградской области. В 16:05 мск британский радиоразведчик RC-135W Rivet Joint с бортовой номером ZZ666 и позывным RRR7291 совершил полет в указанном районе. Аппарат находился на высоте 8,2 километра, скорость передвижения составила 779 километров в час. Самолет радиоэлектронной разведки ВВС Швеции GIV SP с бортовым номером 102002 также был замечен неподалеку от границ региона на высоте 13,7 километра.

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России и российских военных объектов за рубежом значительно увеличилась. Их регулярно замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и базами в Сирии.

Так, накануне самолет ВВС США RC-135V Rivet Joint провел разведку у западных границ Ленинградской и Псковской областей.

Всего за минувший год подразделения радиотехнических войск российских ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тысяч летательных аппаратов. Около трех тысяч из них — иностранные боевые самолеты, из которых более тысячи — самолеты-разведчики. Дежурные силы приводились в готовность номер один свыше четырех тысяч раз.