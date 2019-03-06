Три самолета-разведчика засекли у российских границ 

Три самолета-разведчика зафиксировали у российских границ — в районе Крыма и Калининграда. Об этом сообщает Plane Radar.
В 05:10 мск беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk с бортовым номером 10-2043 и позывным FORTE10 поднялся в небо с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия. Аппарат пересек воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии и, оказавшись над территорией Украины, приступил к мониторингу линии разграничения в Донбассе. В 16:55 по московскому времени беспилотник направился к Черноморскому побережью России. Дрон несколько раз облетел Крымский полуостров. В 22:45 по московскому времени воздушное судно закончило разведку и отправилось в аэропорт базирования.
22:45 мск.
Миссию закончил, отправился на аэродром базирования. pic.twitter.com/hRrCZwhsHR— PlaneRadar (@ua4wiy_) 6 марта 2019 г.
Кроме того, два иностранных военных самолета были замечены около границ Калининградской области. В 16:05 мск британский радиоразведчик RC-135W Rivet Joint с бортовой номером ZZ666 и позывным RRR7291 совершил полет в указанном районе. Аппарат находился на высоте 8,2 километра, скорость передвижения составила 779 километров в час. Самолет радиоэлектронной разведки ВВС Швеции GIV SP с бортовым номером 102002 также был замечен неподалеку от границ региона на высоте 13,7 километра.
В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России и российских военных объектов за рубежом значительно увеличилась. Их регулярно замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и базами в Сирии.
Так, накануне самолет ВВС США RC-135V Rivet Joint провел разведку у западных границ Ленинградской и Псковской областей.
Всего за минувший год подразделения радиотехнических войск российских ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тысяч летательных аппаратов. Около трех тысяч из них — иностранные боевые самолеты, из которых более тысячи — самолеты-разведчики. Дежурные силы приводились в готовность номер один свыше четырех тысяч раз.