Эрдоган допустил покупку комплексов С-500

Президент Турции Таийп Эрдоган заявил, что сделка с Россией по зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-400 закончена, шагов назад быть не может, возможна новая сделка по ЗРК С-500.

Накануне госдеп США вновь заявил, что покупка Турцией С-400 может привести к отказу от предоставления ей передовых технологий, приостановке ее участия в программе создания американских истребителей пятого поколения F-35 и санкциям.

"Сделка по С-400 закончена. Все обговорено, согласовано, от кредитных условий до совместного производства, подписи поставлены, шагов назад быть не может. Это будет безнравственно… Мы договорились по С-400 и, возможно, заключим сделку и по С-500. Надеюсь, в июле получим первую партию С-400", — сказал Эрдоган в эфире телеканала 24 TV.

Он отметил, что покупку у США ЗРК Patriot Турция обсуждала еще с экс-президентом Бараком Обамой. "С уважаемым (президентом США Дональдом) Трампом тоже обсуждали. Мы им сказали: если можете дать — давайте. Совместное производство, передача технологии — непреложное условие. А то получится:

"Мы тебе дадим, но ключ будет у нас". Прошу прощения, но так дело не пойдет", — добавил турецкий лидер.

Заключенный в 2017 году контракт на поставку Турции ЗРК С-400 стал причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, который требует от своих турецких союзников отказаться от российских комплексов в пользу американского ЗРК Patriot. Власти Турции заняли в этом вопросе твердую позицию и не планируют отказываться от С-400 даже при покупке Patriot — эти темы, по мнению администрации главы государства, "не связаны между собой".

Речь идет о поставке четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки. Министр обороны Турции Хулуси Акар отмечал, что устанавливать С-400 в Турции начнут в октябре этого года.