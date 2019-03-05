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Индия даст отпор Пакистану во всех измерениях 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Pawel Kopczynski / Reuters
Террористы готовят новые нападения на территории Индии после февральской атаки в северном штате Джамму и Кашмир. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами адмирал Сунил Ланба на конференции «Индо-Тихоокеанский региональный диалог», передает РИА Новости.
По его словам, в настоящее время боевики проходят подготовку для совершения новых атак, в том числе с моря. О каких конкретно группировках идет речь, командующий не уточнил.
Он добавил, что атаку в феврале совершили экстремисты, «поддерживаемые страной, которая стремится к дестабилизации в Индии». В этой связи ВМС готовы дать быстрый и решительный ответ «на авантюры со стороны Пакистана во всех трех измерениях: в воздухе, воде и на суше», подчеркнул Ланба. Он также заверил граждан, что флот совместно с сухопутными войсками и Военно-воздушными силами обеспечивает безопасность как единое целое.
4 марта сообщалось, что ВВС Индии сбили залетевший в воздушное пространство страны пакистанский беспилотный летательный аппарат.
Отношения Индии и Пакистана обострились в феврале после нападения на автоколонну с военными в индийском штате Джамму и Кашмир. Тогда террорист-смертник в начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в автобус, погибли 45 человек. Ответственность за нападение взяли на себя исламисты из группировки «Джаиш-е-Мухаммад».
В ответ индийские силы разбомбили лагерь террористов, располагавшийся на пакистанской территории неподалеку от города Балакот. После этого между истребителями ВВС Индии и Пакистана в небе над Кашмиром прошел воздушный бой.
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Армия , Азия , В мире , РИА Новости , Джамму , Индия , Пакистан
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