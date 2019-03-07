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В НАТО заявили о подготовке России к «крупномасштабной войне» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Сотрудники Оборонного колледжа Североатлантического альянса проанализировали российские учения «Восток-2018» и пришли к выводу, что Москва якобы готовится к «крупномасштабной войне».
Автор доклада, сотрудник Управления оборонной политики и планирования Международного секретариата НАТО Дейв Джонсон считает, что «Восток — 2018» обозначил 10-летний рубеж с начала проведения ежегодных стратегических учений в России.
«Возможности, продемонстрированные на учениях «Восток — 2018», были достигнуты за 10 лет твердого политического курса, увеличенных финансовых вливаний и целенаправленных действий по преобразованию российских вооруженных сил в комплексный инструмент, поддерживающий ревизионистские устремления Москвы», — говорится в документе, передает RT.
В документе делается акцент на мобилизационных возможностях российской армии. Отмечается, что кроме плановых военных учений в России регулярно проводятся внезапные проверки боевой готовности, которые направлены на предотвращение неожиданного нападения противника.
«На сегодняшний день Россия в состоянии достаточно быстро сконцентрировать крупные военные силы в любом районе вдоль своих границ под прикрытием ракетно-ядерных сил, а также мощных средств создания зон закрытого доступа «Восток — 2018», призванных помешать потенциальному противнику освобождать занятые Россией районы или проходить через них», — отмечается в докладе.
В целом, по мнению автора документа, «Восток-2018» — лишь «малая видимая часть» мероприятий по наращиванию военного потенциала страны для борьбы с противниками.
В феврале генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что расширение Североатлантического альянса на Восток не должно расцениваться как провокация против России.
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Армия , Войска , Дейв Джонсон , Йенс Столтенберг , НАТО , Москва
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