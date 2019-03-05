Зачем морпехи США отрабатывают действия в экстремальных условиях

Северной Кореей и Корпус морской пехоты США проводит учения, на которых солдаты тренируются воевать в экстремальных климатических условиях — при минусовых температурах в заснеженных горах. Командование считает, что за время операций на Ближнем Востоке и в Центральной Азии солдаты разучились действовать в других регионах и не готовы к потенциальному конфликту с Россией Китаем . Эксперты уверены, что подобные манёвры свидетельствуют о желании Вашингтона «заявить права» на арктический регион.

Военнослужащие Корпуса морской пехоты США проводят учения в экстремальных погодных условиях для подготовки к «следующей войне», сообщает газета Marine Corps Times. Вероятными противниками американцев в ней станут Россия, Китай или КНДР, сообщает издание, поэтому учения проходят при минусовых температурах в заснеженных горах Сьерра Невада

«Нам еще не доводилось действовать в таких условиях. До сих пор мы были всецело ориентированы на действия в Ираке и Афганистане. Пора встряхнуть личный состав и начать готовить бойцов к работе в условиях, о которых им давно не приходилось задумываться», — приводит газета слова главы учебно-боевого подразделения корпуса морской пехоты США генерал-майора Уильяма Маллена.

При этом сами американские морские пехотинцы отмечают, что после подготовки к боевым действиям в климатических условиях стран Ближнего Востока и Центральной Азии, новые учения даются им непросто.

«Служба в горных условиях — это очень непростой опыт. Многие из наших бойцов впервые столкнулись со снегом. Нам постоянно приходится копать или взбираться по горным склонам. Это тяжело физически, но в первую очередь, на мой взгляд, это тяжело психологически», — сообщил главный инструктор курса подготовки снайперов к боевым действиям в горах старший сержант Райан Ласк.

Командование Корпуса считает, что американские военнослужащие пока не готовы к ведению боевых действий в подобных условиях.

«Здесь мы воссоздаём условия, близкие к условиям Дальнего Востока, Северной Европы и других районов. Мы видим, что это очень непростая задача. Если не заниматься соответствующей подготовкой солдат морской пехоты, многие из них могут погибнуть», — приводит газета Marine Corps Times слова руководителя подразделения полковника Кевина Хатчинсона.

По словам эксперта Академии военных наук Владимира Прохватилова, подобные учения говорят о том, что американская сторона на сегодня не готова вести боевые действия за пределами Ближнего Востока и Центральной Азии.

«Как показали американские учения в Арктике в 2018 году, США совершенно не готовы к военным действиям в северных широтах. Также американские генералы объявили, что их армия не готова к военным действиям против стран, обладающих ядерным потенциалом, какими являются Россия, КНДР и Китай», — отметил Прохватилов в беседе с RT.

Эксперт заявил, что военные любой страны, конечно, должны отрабатывать самые различные варианты потенциальных конфликтов с условным противником, однако в данном случае Россия, КНДР и Китай выбраны не случайно.

«КНДР, Китай и Россия объявлены американцами ревизионистскими державами. Вашингтон считает, что эти страны стремятся расширить своё влияние и препятствуют продвижению национальных интересов США. Россию они обвиняют ещё и в том, что она якобы пытается вернуться к тем временам, когда Советский Союз был великой державой», — пояснил Прохватилов.

Антироссийская направленность

В беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв отметил, что это не первый случай, когда США вместе с другими военными подразделениями из других стран НАТО проводят учения в северных регионах, готовясь к встрече с потенциальным противником в экстремальных для них погодных условиях.

Так, в 2018 году Минобороны Норвегии разрешило США увеличить контингент американских морских пехотинцев в стране до 700 человек, продлить их ротационное присутствие на пять лет и расширить географию их размещения на север. Дислоцироваться они будут в заполярном гарнизоне Сетермуэн. Подобный шаг был сделан в рамках так называемой единой европейской стратегии сдерживания России, принятой странами НАТО.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём заявлении по поводу этой дислокации отмечала, что власти Норвегии подрывают атмосферу добрососедства с Москвой, которая складывалась много лет.

«Считаем, что такие решения фактически ставят крест на традиционной норвежской политике неразмещения на своей территории на постоянной основе иностранных военных баз в мирное время. Очевидно, что действия нынешнего норвежского руководства подрывают доверие и предсказуемость в двусторонних отношениях, противоречат дававшимся ранее заверениям об отказе от политики, имеющей агрессивные цели», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Кроме того, в 2018 году в Норвегии прошли самые крупные со времён окончания холодной войны арктические учения НАТО — Trident Junctrue. В них принимали участие около 50 тыс. человек личного состава, 10 тыс. боевых машин, 150 самолётов и вертолётов и около 60 кораблей, в том числе атомный авианосец ВМС США USS Harry S. Truman.

Комментируя эти учения, в МИД России отмечали, что манёвры имеют явную антироссийскую направленность, так как армии стран НАТО отрабатывали наступательные операции в условиях низких температур.

«По сути, в рамках Trident Juncture — 2018 будут проверены на практике последние наработки натовских военных специалистов по силовому «сдерживанию» России в максимально приближённых к нашим климатических условиях», — сообщал МИД.

Арктические аппетиты

Активизация учений военных США в «экстремальных» климатических условиях проходит на фоне заявлений американских военачальников о том, что Вашингтон не допустит доминирования России и Китая в Арктике. В частности, соответствующее высказывание допустил командующий ВМС США в Европе и Арктике адмирал Джеймс Фогго.

Он убеждён, что никакое государство не обладает правом претендовать на Арктический регион.

«Россия считает Арктику своей территорией. Но на самом деле это международная территория, и мы заинтересованы в том, чтобы она оставалась свободной и открытой для всех», — приводит слова адмирала РИА Новости.

Фогго отметил, что права на шельф есть у всех стран Арктического совета — международного форума, который был создан Финляндией в 1996 году. Его членами являются Россия, США, Канада, Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия и Дания. Китай и ряд других стран имеют в нём статус наблюдателей.

В свою очередь, вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов заявил, что Арктика входит в зону интересов России, и Москва не откажется от влияния на регион.

«Эта территория — сфера интересов России. Своего мы не упустим и не отдадим», — подчеркнул Борисов.

По словам Юрия Рогулёва, Россия в Арктике ведёт активную деятельность: внимание сосредоточено на развитии Северного морского пути и его круглогодичной эксплуатации, а также добыче полезных ископаемых. В то же время США никакими достижениями в этом регионе похвастаться не могут.

При этом амбиции США по доминированию в северных широтах существуют, они связаны с желанием сохранить мировую гегемонию, отметил в беседе с RT военный историк Борис Юлин.

«Американские военные не первый год готовятся к «освоению» Арктики и противостоянию Пекину, Пхеньяну и Москве. Они проводили учения рядом с Китаем и с границей КНДР, а также уже несколько лет разворачивают свои силы вблизи границ как Китая, так и России», — рассказал эксперт.

Для США с их мощными вооруженными силами, гигантским военным бюджетом и с блоком НАТО, который за ними стоит, естественно пытаться решить любые свои проблемы, в том числе экономические, военным путём, считает Юлин. Однако сегодня такому подходу мешают достаточно мощные вооружённые силы Китая, а также наличие у России большого ядерного потенциала, отметил эксперт.

Политологи также указывают на недостаточную подготовку американских военнослужащих для ведения боевых действий в арктических широтах.