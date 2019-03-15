Израильские военные засекли попытку обстрела из сектора Газа

Израильские военные засекли пуск палестинской ракеты, которая упала в пределах сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Попытка обстрела привела к срабатыванию сирен тревоги в приграничных поселках юга Израиля.

"Зафиксирована неудачная попытка запуска из сектора Газа по израильской территории. Снаряд, по всей видимости, упал в пределах сектора Газа", — сказано в пресс-релизе.

Пуск произошел вскоре после начала израильских бомбардировок палестинского анклава — реакции на ракетный обстрел в четверг Тель-Авива, где впервые с 2014 года сработали сирены тревоги, но также обошлось без ущерба и пострадавших.