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Израильские военные засекли попытку обстрела из сектора Газа 

РИА Новости + ещё 85 1 час назад
Фото: EPA
Израильские военные засекли пуск палестинской ракеты, которая упала в пределах сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Попытка обстрела привела к срабатыванию сирен тревоги в приграничных поселках юга Израиля.
"Зафиксирована неудачная попытка запуска из сектора Газа по израильской территории. Снаряд, по всей видимости, упал в пределах сектора Газа", — сказано в пресс-релизе.
Пуск произошел вскоре после начала израильских бомбардировок палестинского анклава — реакции на ракетный обстрел в четверг Тель-Авива, где впервые с 2014 года сработали сирены тревоги, но также обошлось без ущерба и пострадавших.
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