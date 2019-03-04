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Военным США предложили бурить тоннели 

News.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: The U.S. Army/Global Look Press
Оборонно-исследовательское агентство США DARPA предложило использовать тоннели в ходе военных действий. Подземные ходы могут служить для доставки боеприпасов, продовольствия и эвакуации.
«Возможность реализации этой концепции будет проверена в ходе 15-месячной программы, которую запустит DARPA. Её стоимость — $11 млн», — сообщает The National Interest.
При этом в агентстве признали, что бурение тоннелей является дорогостоящей и не всегда безопасной операцией.
Ранее News.ru писал, что министерство обороны США планирует создать высокоэнергетическое лазерное оружие на базе бронетранспортёра Stryker и ведёт поиск компаний, которые смогут реализовать проект. Согласно информации на сайте госзакупок, Пентагону требуются «компактные и надёжные» модули для подсистем оружия HEL (High Energy Laser). В заявке отмечается, что современная экспериментальная лазерная установка размещается на тяжёлом грузовике грузоподъёмностью 14,5 т. Новые комплексы американские военные намерены использовать на менее габаритных платформах.
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Армия , Войска , DARPA , Пентагон , The National Interest , США
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