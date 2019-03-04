Военным США предложили бурить тоннели

Оборонно-исследовательское агентство США DARPA предложило использовать тоннели в ходе военных действий. Подземные ходы могут служить для доставки боеприпасов, продовольствия и эвакуации.

«Возможность реализации этой концепции будет проверена в ходе 15-месячной программы, которую запустит DARPA. Её стоимость — $11 млн», — сообщает The National Interest.

При этом в агентстве признали, что бурение тоннелей является дорогостоящей и не всегда безопасной операцией.