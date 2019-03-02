Герасимов рассказал об ответе на американскую стратегию «Троянского коня»

Пентагон приступил к разработке новой стратегии ведения военных действий "Троянский конь", суть которой заключается в активном использовании протестного потенциала "пятой колоны" для дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов высокоточным оружием по наиболее важным объектам. Об этом сообщил в субботу начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на конференции, посвященной развитию военной стратегии.

"Пентагон приступил к разработке принципиально новой стратегии ведения военных действий, которую уже окрестили "троянский конь". Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала "пятой колоны" в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов ВТО по наиболее важным объектам", — сказал Герасимов.

"Хотел бы отметить, что Российская Федерация готова к предотвращению любой из этих стратегий. За последние годы военными учеными совместно с Генеральным штабом разработаны концептуальные подходы по нейтрализации агрессивных действий вероятных противников", — отметил он.

Он подчеркнул, что основой "нашего ответа" является "стратегия активной обороны", которая с учетом оборонительного характера российской военной доктрины предусматривает проведение комплекса мер по упреждающей нейтрализации угроз безопасности государства.