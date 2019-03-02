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Герасимов рассказал об ответе на американскую стратегию «Троянского коня» 

РИА Новости + ещё 5 56 минут назад
Пентагон приступил к разработке новой стратегии ведения военных действий "Троянский конь", суть которой заключается в активном использовании протестного потенциала "пятой колоны" для дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов высокоточным оружием по наиболее важным объектам. Об этом сообщил в субботу начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на конференции, посвященной развитию военной стратегии.
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"Пентагон приступил к разработке принципиально новой стратегии ведения военных действий, которую уже окрестили "троянский конь". Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала "пятой колоны" в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов ВТО по наиболее важным объектам", — сказал Герасимов.
"Хотел бы отметить, что Российская Федерация готова к предотвращению любой из этих стратегий. За последние годы военными учеными совместно с Генеральным штабом разработаны концептуальные подходы по нейтрализации агрессивных действий вероятных противников", — отметил он.
Он подчеркнул, что основой "нашего ответа" является "стратегия активной обороны", которая с учетом оборонительного характера российской военной доктрины предусматривает проведение комплекса мер по упреждающей нейтрализации угроз безопасности государства.
"Именно обоснование разрабатываемых мер должно составлять научную деятельность военных ученых. Это одно из приоритетных направлений обеспечения безопасности государства. Мы должны опережать противника в развитии военной стратегии, идти на шаг впереди", — добавил начальник Генштаба.
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Армия , Видео , Войска , Политика
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