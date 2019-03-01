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ВСУ обстреляли район насосной станции в пригороде Ясиноватой, заявили в ДНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Украинские силовики в пятницу обстреляли район Васильевской насосной станции в пригороде Ясиноватой в Донбассе, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Васильевская насосная станция находится в непосредственной близости к линии соприкосновения в пригороде подконтрольной ДНР Ясиноватой и снабжает водой города и населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Представительство ДНР в СЦКК неоднократно заявляло об обстрелах со стороны украинских силовиков в этом районе. В результате одного из таких инцидентов пострадали три сотрудника компании "Вода Донбасса".
"Сегодня в 8.25 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Васильевка с применением гранатометов. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции. Персонал на данный момент находится в укрытии", — сказал представитель ведомства.
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Армия , Войска , Оружие , Украина
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