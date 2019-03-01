ВСУ обстреляли район насосной станции в пригороде Ясиноватой, заявили в ДНР

Украинские силовики в пятницу обстреляли район Васильевской насосной станции в пригороде Ясиноватой в Донбассе, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Васильевская насосная станция находится в непосредственной близости к линии соприкосновения в пригороде подконтрольной ДНР Ясиноватой и снабжает водой города и населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Представительство ДНР в СЦКК неоднократно заявляло об обстрелах со стороны украинских силовиков в этом районе. В результате одного из таких инцидентов пострадали три сотрудника компании "Вода Донбасса".