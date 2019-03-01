В Сети появилось видео боя индийского Миг-21 и пакистанского F-16

В подписи к ролику автор утверждает, что на кадрах показан пилот сбитого пакистанского истребителя, спускающийся на парашюте после того, как его боевая машина была подбита.

В Сети появилось видео боя, произошедшего между индийским истребителем Миг-21 и пакистанским F-16 в небе над Кашмиром.

Ролик опубликовал в своем профиле в Twitter пользователь под ником ajayjandyal. На фоне неба видны несколько белых следов, оставленных самолетами в ходе боя. В подписи к видео автор утверждает, что на кадрах показан пилот сбитого индийскими ВВС пакистанского F-16. Он спускается на парашюте после того, как его боевая машина была подбита.

В воздушном бою, произошедшем в среду, 27 февраля, в небе над Кашмиром, участвовали 8 индийских и 24 пакистанских самолета. ВВС Индии смогли помешать Пакистану нанести удар по подконтрольной Нью-Дели территории.

При этом, в ходе противостояния был сбит современный F-16 ВВС Пакистана. Сделать это удалось индийскому Миг-21 еще советского производства. Самолет модификации «Зубр» выпустил ракету типа «воздух-воздух» и успешно поразил цель.

Напомним, причиной обострения в отношениях между Индией и Пакистаном стал инцидент 14 февраля, когда в Джамму и Кашмире радикалы совершили атаку на автоколонну индийских военных, в результате чего погибли 45 военнослужащих.