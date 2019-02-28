На авианосце «Адмирал Кузнецов» сменили командира

Назначен новый командир флагманского корабля ВМФ России — тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", им стал капитан 2 ранга Ярослав Адамов, прежний командир — капитан 1 ранга Сергей Артамонов — назначен на вышестоящую воинскую должность в штабе Северного флота, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

"Новым командиром авианесущего крейсера стал капитан 2 ранга Ярослав Адамов. Ранее он в течение нескольких лет исполнял обязанности старшего помощника командира корабля", — сказал он.

Капитан 1 ранга Сергей Артамонов прибыл на крейсер лейтенантом — выпускником военно-морского вуза и прошёл служебный путь до командира корабля. Он был седьмым командиром крейсера и командовал им около восьми лет — дольше, чем кто-либо другой. Под его командованием "Адмирал Кузнецов" совершил несколько дальних походов в Средиземное море. В период последнего из них впервые в истории ВМФ России авиагруппа крейсера успешно отработала боевое применение по объектам незаконных вооружённых формирований на территории Сирийской Арабской Республики.