Армия России начнёт консервировать воду

МККВ-1000 способен обеспечить питьевой водой высокого качества подразделения, которые находятся вдалеке от основных сил. Также разработку можно использовать в гражданских целях и в условиях чрезвычайной ситуации, сообщает официальный сайт Минобороны РФ.

МККВ установлен на шасси автомобиля КамАЗ-63 501 с кузовом-фургоном. Оборудование способно прокачивать до 500 кубометров воды в сутки, что в два раза превышает работоспособность предшественника МККВ-400. Срок годности бутилированной воды составляет один год.

Ранее News.ru сообщал про учебную тревогу в Западном военном округе. К манёврам привлекли свыше 15 экипажей бомбардировщиков Су-34, а также истребителей Су-30СМ и МиГ-31БМ.