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Армия России начнёт консервировать воду 

News.ru + ещё 1 17 минут назад
Фото: mil.ru
Инженерно-сапёрные соединения ВС России, дислоцированные в Муроме (Владимирская область), получат первый серийный образец мобильного комплекса доочистки и консервирования воды. Аппарат успешно справился с выполнением поставленных задач на территории Сирийской Арабской Республики.
МККВ-1000 способен обеспечить питьевой водой высокого качества подразделения, которые находятся вдалеке от основных сил. Также разработку можно использовать в гражданских целях и в условиях чрезвычайной ситуации, сообщает официальный сайт Минобороны РФ.
МККВ установлен на шасси автомобиля КамАЗ-63 501 с кузовом-фургоном. Оборудование способно прокачивать до 500 кубометров воды в сутки, что в два раза превышает работоспособность предшественника МККВ-400. Срок годности бутилированной воды составляет один год.
Ранее News.ru сообщал про учебную тревогу в Западном военном округе. К манёврам привлекли свыше 15 экипажей бомбардировщиков Су-34, а также истребителей Су-30СМ и МиГ-31БМ.
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Армия , Войска , Муром
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