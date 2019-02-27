Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появились данные о массовом уходе летчиков из ВКС России 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Дефицит кадров в военной авиации не только не уменьшается, но и серьезно растет — боевые летчики стараются после окончания контракта и получения всех преференций уйти в гражданскую авиацию, заявили военные источники.
«Если в ВВС не объявят чрезвычайное положение и не примут экстренных мер, то у нас скоро попросту не остается военных летчиков. Дыра в 1,3 тыс. летчиков, о которой три года назад заявлял Сергей Шойгу, не только не уменьшается, но и растет», — сообщается в Telegram-канале «Взгляд человека в лампасах», который ведут действующие и бывшие высокопоставленные военные.
По данным канала, в одном из полков Авиационной дивизии особого назначения (АДОН), дислоцированной в аэропорту Чкаловском, уже частично консервируют самолеты, так как на них «некому летать».
«И это происходит в самой элитной дивизии, куда во все времена стояла очередь из желающих в ней служить», — пишет автор поста. По его словам, отток идет и из других дивизий, где зарплаты меньше, чем в АДОН.
Причиной он называет тот факт, что контракт с Минобороны можно подписать на любой срок. В результате многие используют военную авиацию как плацдарм для перехода в гражданскую.
«До минимальной пенсии летчику требуется 15 лет службы после выпуска из училища. Считаем: пять лет училище, плюс восемь лет после (поскольку летная служба считается как год за два). Через три года после училища ты можешь взять льготную военную ипотеку, и кроме пенсии получить от Минобороны еще и квартиру. И вот тебе 31-32 года, ты молодой, энергичный офицер, у тебя и военная пенсия, и собственная квартира — и ты можешь с чистой совестью по окончании контракта, выучив английский язык и сдав соответствующие экзамены, перейти в любую гражданскую авиакомпанию», — пишет автор сообщения.
По его словам, через 10 лет после училища летчик Су-35 получает около 80 тыс. в месяц, и даже в случае службы в Сирии, где за полтора месяца командировки доплачивают еще около 100 тыс. рублей, зарплата получается значительно меньше, чем у второго пилота в гражданской авиации.
Информацию подтверждает автор канала Fighterbomber, предположительно, военный летчик. По его словам, ситуация на самом деле «намного печальнее»: военные летчики «списываются через взятки врачам, увольняются по истечению первого контракта, или просто по „негодяйке“. Летчик утверждает, что если раньше уходу летчиков в гражданскую авиацию могло помешать незнание английского языка, то теперь авиакомпании обучают их за свой счет.
Министр обороны Сергей Шойгу, выступая в Госдуме в 2017 году, заявлял, что дефицит военных летчиков в Военно-космических силах по состоянию на 2016 год составил 1,3 тыс. человек. Газета ВЗГЛЯД писала об этой проблеме.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Военный эксперт сравнил ВВС Индии и Пакистана Прилепин рассказал про «кошмарные» потери ополченцев в Донбассе Южнокорейский истребитель упал в Желтое море
Комментарии
Армия , Войска , Статьи , Сергей Шойгу , Министерство обороны , Госдума , Деловая газета "Взгляд"
Читайте также
Видео
США пригрозили России
США В мире
Пока вы спали: Порошенко велел наступать
Общество
Опубликовано видео с места ЧП в Шереметьево
Происшествия
Эрдоган высказался о «неверном подходе США» по С-400
В мире Армия
Рынска объяснила смерть Малашенко
Общество
Индия и Пакистан начали воздушную войну
В мире Армия
Падение стеклянной двери на голову женщины попало на видео
Происшествия Азия
«Евровидение-2019»: Украина выбрала новую жертву
Украина Статьи
Новый президент Украины, потери Сбербанка и другие события дня
В мире
США и Британия ограбили Венесуэлу
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение