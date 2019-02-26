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Названы сроки поставки второго Су-57 ВКС России 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Второй серийный истребитель пятого поколения Су-57 будет поставлен российской армии в 2020 году, сообщил директор Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина (филиал компании «Сухой») Александр Пекарш.
По его словам, первый истребитель, как и планировалось, поставят в 2019 году, передает РИА «Новости».
Мировая премьера российского истребителя пятого поколения Су-57 состоится в Париже на авиасалоне в июне 2019 года.
Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 (ранее ПАК ФА) — новейшая разработка ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО. Военный эксперт Алексей Леонков говорил, что российский истребитель Су-57 одержит победу в гипотетическом бою с американским F-35.
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Армия , Сухой , РИА Новости
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