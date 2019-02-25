В социальных сетях появилась фотография новейшей модификации российского танка Т-80БВМ; помимо динамической защиты «Реликт» на башне, машина оснащена новым комплектом динамической защиты в навесных контейнерах по бортам корпуса.
Танк Т-80БВМ с бортовой динамической защитой. Фото https://t.co/g1mCv6LE3T pic.twitter.com/BphxuMLHtr— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 25 февраля 2019 г.
До последнего времени «мешочная» защита — плод сирийского опыта — применялась только на модернизированных Т-72Б3 образца 2016 года, но теперь, судя по всему, она идет ее массовое распространение на все танки Вооруженных сил России, сообщает «Российская газета».
Т-80БВМ — новейшая версия «летающего танка». В 2017 году Минобороны России заключило с Уралвагонзаводом контракт на модернизацию 62 танков Т-80Б до уровня БВМ.