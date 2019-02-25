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Появилось фото модернизированного Т-80 с улучшенной защитой 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В социальных сетях появилась фотография новейшей модификации российского танка Т-80БВМ; помимо динамической защиты «Реликт» на башне, машина оснащена новым комплектом динамической защиты в навесных контейнерах по бортам корпуса.
До последнего времени «мешочная» защита — плод сирийского опыта — применялась только на модернизированных Т-72Б3 образца 2016 года, но теперь, судя по всему, она идет ее массовое распространение на все танки Вооруженных сил России, сообщает «Российская газета».
Т-80БВМ — новейшая версия «летающего танка». В 2017 году Минобороны России заключило с Уралвагонзаводом контракт на модернизацию 62 танков Т-80Б до уровня БВМ.
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Армия , Оружие , Министерство обороны , Уралвагонзавод , "Российская газета"
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