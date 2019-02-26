Колонна ПГРК «Ярс» прибыла в Москву для подготовки к военному параду на Красной площади

Многотонные боевые машины преодолели без малого 400 километров, благополучно миновав сложнейшие участки и мосты.

Колонна российских подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс», начавшая днем ранее марш из Ивановской области , прибыла в Москву . ПГРК выдвинулись из Ивановской области для подготовки к торжественному параду на Красной площади, который пройдет 9 мая.

Многотонные боевые машины преодолели без малого 400 километров, благополучно миновав сложнейшие участки и мосты. В данный момент парадные расчеты подъезжают к финишной черте — полигону Алабино.

Водителям предстоит довести свои навыки до совершенства. Это весьма непросто: длина каждого «Ярса» — практически 23 метра, ширина — 3,5; у каждого по 8 осей и 16 колес высотой с человеческий рост, и на каждом ПГРК установлены межконтинентальные баллистические ракеты. Военнослужащие продемонстрируют свое мастерство на улицах Москвы и в частности на Красной площади.

Для участия в параде на Красной площади соединение провело тщательную подготовку и занятия с участием всего личного состава экипажей расчета. После успешной сдачи всех зачетов и нормативов было принято решение о допуске военнослужащих к участию в подготовке к параду.