Су-57 собрались показать миру на авиасалоне в Париже

Мировая премьера российского истребителя пятого поколения Су-57 состоится в Париже на авиасалоне в июне 2019 года, сообщают СМИ.

Информация о возможном участии Су-57 в Парижском авиасалоне появилась в аккаунте авиасалона в аэропорту Ле Бурже в Facebook.

Источники Defense Blog в Минобороны России подтвердили планы отправить Су-57 в Париж. Окончательное решение на этот счет еще не принято, передает « Российская газета ».