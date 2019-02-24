Мировая премьера российского истребителя пятого поколения Су-57 состоится в Париже на авиасалоне в июне 2019 года, сообщают СМИ.
Информация о возможном участии Су-57 в Парижском авиасалоне появилась в аккаунте авиасалона в аэропорту Ле Бурже в Facebook.
Источники Defense Blog в Минобороны России подтвердили планы отправить Су-57 в Париж. Окончательное решение на этот счет еще не принято, передает «Российская газета».
Ранее на этой неделе президент ОАК Юрий Слюсарь заявил, что ВКС России получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 в 2019 году.