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Су-57 собрались показать миру на авиасалоне в Париже 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 3 часа назад
Фото: sukhoi.org/Global Look Press
Мировая премьера российского истребителя пятого поколения Су-57 состоится в Париже на авиасалоне в июне 2019 года, сообщают СМИ.
Информация о возможном участии Су-57 в Парижском авиасалоне появилась в аккаунте авиасалона в аэропорту Ле Бурже в Facebook.
Источники Defense Blog в Минобороны России подтвердили планы отправить Су-57 в Париж. Окончательное решение на этот счет еще не принято, передает «Российская газета».
Ранее на этой неделе президент ОАК Юрий Слюсарь заявил, что ВКС России получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 в 2019 году.
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Армия , Оружие , Юрий Слюсарь , Министерство обороны , ОАК , "Российская газета"
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