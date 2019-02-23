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В Тихоокеанском флоте проходят праздничные торжества по случаю Дня защитника Отечества 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
В Петропавловске-Камчатском в парке Победы на аллее Славы представители командования камчатской группировки, администраций Камчатского края и города возложили цветы и венки к Стене памяти.
В Тихоокеанском флоте (ТОФ) проходят праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества. На Камчатке военнослужащие войск и сил на Северо-востоке России и Подводных сил ТОФ первыми приняли участие в торжественном подъёме Государственных флагов Российской Федерации, Военно-морских флагов и флагов расцвечивания на кораблях и судах флота.
В Петропавловске-Камчатском в парке Победы на аллее Славы представители командования камчатской группировки, администраций Камчатского края и города возложили цветы и венки к Стене памяти. В 12 часов по камчатскому времени на площади у Морского собора артиллерийский расчет отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота выстрелом гаубицы Д-30 возродил традицию полуденного выстрела. Первый залп был произведен в память о героических защитниках Петропавловска-Камчатского и моряках не вернувшихся домой. За церемонией полуденного выстрела наблюдали более тысячи жителей и гостей города.
Во Владивостоке праздничные мероприятия начались в 09.00 по местному времени с торжественного подъема Андреевских и стеньговых флагов расцвечивания на кораблях. В полдень на Корабельной набережной члены Военного совета флота, военнослужащие соединений и воинских частей, представители правительства Приморского края и руководства Владивостока, ветераны войны и Вооруженных Сил, воспитанники военно-патриотических клубов, школьники и представители общественности возложили венки и цветы к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Церемония завершилась торжественным прохождением роты Почетного караула и оркестра ТОФ.
Затем состоялось возложение цветов к стеле «Город воинской славы» на центральной площади Владивостока.
В честь Дня защитника Отечества на центральной площади Владивостока развернута выставка боевой техники и вооружения. Там представлены порядка 15 образцов гусеничной и колёсной техники, стоящей на вооружении береговых войск Тихоокеанского флота. Морские пехотинцы подготовили для зрителей показательную программу с демонстрацией приёмов рукопашного боя Для обеспечения участников и гостей праздника горячим питанием в центре города работают три полевые кухни.
Праздничные мероприятия в столице Приморья завершатся артиллерийским салютом. Салютные расчеты отдельной бригады морской пехоты флота выполнят стрельбу с позиций в районе Владивостокской крепости и с мыса Боброва.
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Армия , Войска , Камчатский Край , Петропавловск-Камчатский
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