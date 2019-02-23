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Американский самолет провел разведку над территорией России 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: CC BY 2.0 / Airwolfhound / OC-135B Open Skies
Военный американский самолет провел полет над территорией России. Об этом сообщает мониторинговый портал PlaneRadar.
Наблюдательный самолет ВВС США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 в рамках Договора по открытому небу (ДОН) провел разведывательный полет над Россией. Портал приводит скриншот, на котором американский самолет находится над Читой.
Договор по открытому небу — многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Согласно договору, страны могут проводить разведывательные полёты над территорией других участников соглашения с целью сбора информации о вооружённых силах этого государства.
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Армия , Boeing , ОБСЕ , США
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