Военный американский самолет провел полет над территорией России. Об этом сообщает мониторинговый портал PlaneRadar.
Наблюдательный самолет ВВС США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 в рамках Договора по открытому небу (ДОН) провел разведывательный полет над Россией. Портал приводит скриншот, на котором американский самолет находится над Читой.
Договор по открытому небу — многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Согласно договору, страны могут проводить разведывательные полёты над территорией других участников соглашения с целью сбора информации о вооружённых силах этого государства.