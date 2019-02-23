Минобороны выпустило открытки к 23 февраля

Подписчики Минобороны России в соцсетях получили оригинальные поздравления с Днем защитника Отечества. 23 февраля на страницах ведомства были опубликованы тематические открытки.

"Яркие, необычные, цепляющие, афористичные. Остроумные и жизнеутверждающие, трогательные и воодушевляющие — эксклюзивные онлайн-открытки с такими разными оригинальными и непривычными подписями", — говорится в сообщении ведомства.

Открытки доступны пользователям социальных сетей Facebook, Twitter, Instagram, "ВКонтакте" и "Одноклассники". Наборы открыток, опубликованные на каждой из страниц, разные.

Ранее Минобороны выпустило календарь на 2019 год с элементами военного юмора. Около названий месяцев разместили армейские шутки, которые посвящены оружию и войскам. Календарь также представлен на сайте министерства.