Минобороны выпустило открытки к 23 февраля 

Подписчики Минобороны России в соцсетях получили оригинальные поздравления с Днем защитника Отечества. 23 февраля на страницах ведомства были опубликованы тематические открытки.
"Яркие, необычные, цепляющие, афористичные. Остроумные и жизнеутверждающие, трогательные и воодушевляющие — эксклюзивные онлайн-открытки с такими разными оригинальными и непривычными подписями", — говорится в сообщении ведомства.
Открытки доступны пользователям социальных сетей Facebook, Twitter, Instagram, "ВКонтакте" и "Одноклассники". Наборы открыток, опубликованные на каждой из страниц, разные.
Ранее Минобороны выпустило календарь на 2019 год с элементами военного юмора. Около названий месяцев разместили армейские шутки, которые посвящены оружию и войскам. Календарь также представлен на сайте министерства.
Январю посвящено изображение РВСН, которое сопровождает надпись "Доставка грузов в любую точку мира". Февраль украшает самолет Ту-95МС, который по классификации НАТО называется Bear ("Медведь"). Подпись — "Русские "медведи" зимой не впадают в спячку". Марту дизайнеры Минобороны посветили фото девушек-курсанток в новой форме. Подпись — "Стрельба глазами — тайное оружие Кремля".