Минобороны отреагировало на обвинения Стокгольма в провокационном маневре Су-27

Министерство обороны России опровергло опасный перехват истребителем Су-27 шведского самолета-разведчика над Балтийским морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информации ведомства.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту для визуальной идентификации и классифицировал его как самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции», — подчеркнули в Минобороны.

Когда шведский самолет удалился от российской границы, Су-27 вернулся на базу, добавили в ведомстве.